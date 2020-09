A Sala Biellese un sabato sera lungo il percorso del Museo della Resistenza

Secondo appuntamento con la visita guidata serale lungo il percorso del Museo itinerante della Resistenza (3,3 km), organizzata dalla Casa della Resistenza di Sala Biellese nell'ambito dell'iniziativa "Quattro passi nella storia... della Resistenza!".

Il programma di sabato 5 settembre prevede, alle 20:30, ritrovo e partenza alla Casa della Resistenza di Via Ottavio Rivetti 5, con tappe in Via Roma: pannelli 21 e 6 (La salita in montagna/La popolazione); Via A. Lamarmora: pannelli 12 e 3 (Le baite-Marincola/Radio Libertà); Via per Andrate: pannelli 2 e 1 (Walter Fillak/Aviolanci).

A seguire la discesa attraverso il bosco al campo di lancio presso il quale, attraverso l'installazione delle luci di segnalazione, saranno simulate le condizioni per l'aviolancio.

La visita continua poi con il rientro in paese risalendo su via per Andrate, e tappe successive in Via Pietro Micca: pannelli 4 e 5 (Don Tarabolo/La Costituzione); Via Umberto I incrocio con Via Giovanni XXIII: pannello 22 (Battaglia di Sala) e lapide “Primula”, con accenno a don Cabrio; Via Umberto I: pannelli 8 e 19 (Comando partigiano/Missione Cherokee); Via per Zubiena: pannello 9 (Eccidio di Santhià); Via del cimitero/Via Q. Sella: pannello 20 (nomi di battaglia); Via del cimitero/Piazza Gramsci: pannello 11 (Eccidio piazza Martiri); Via Garibaldi incrocio con Via Q. Sella: pannello 10 (I rastrellamenti); Via Garibaldi: pannello 13 (L’infermeria).

L'arrivo alla Casa della Resistenza è previsto per le 23.

Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione, da effettuarsi via mail scrivendo a museoresistenzasala@gmail.com ; oppure via WhatsApp (anche dalla pagina Facebook) al 3409687191 (dopo le 19). La quota di iscrizione è di 5 euro che comprende 1 bottiglietta d'acqua, una confezione da due Torcetti di produzione locale, e la Mini Guida della Resistenza Biellese.