A Masserano riapre la cucina della Pro Loco a suon di Paella e sangria

Riapre la cucina della Pro Loco di Masserano e la comunità si da appuntamento al Polivalente Enzo Gentile nella serata di sabato 5 settembre, con orario d'inizio alle 20. La paella sarà il piatto principale di un menù variegato che comprende anche aperitivi speciali, sangria e molto altro. Nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid i posti a sedere sono 80 con possibilità d'asporto (solo paella). La prenotazione è tassativa entro e non oltre il 3 settembre sia per tavolo sia per asporto. Per altri informazioni è possibile consultare la pagina Facebook della Pro Loco.