Sold out al Monastero Cluniacense, pollici in alto per il primo appuntamento della stagione culturale 2020

Buon riscontro di pubblico al primo dei 4 appuntamenti che apriranno la stagione culturale 2020 del Monastero Cluniacense dei Santi Pietro e Paolo di Castelletto Cervo. Tutti esauriti i 50 posti disponibili, opportunamente distanziati e con mascherina, che hanno assistito domenica scorsa, 30 agosto, alla manifestazione culturale dal titolo “Mezz'ora con...”.

Intermezzi musicali, visite guidate e un momento divulgativo per meglio conoscere la storia del Priorato: tutto questo si è svolto in sicurezza e il pubblico ha particolarmente gradito il ricco programma per una giornata estremamente positiva per tutto il sito culturale di Castelletto.