Pericolo nella galleria della Volpe per due sacchi di immondizia sull'asfalto

Nel pomeriggio di ieri un cittadino di passaggio segnalava la presenza di due grossi sacchi neri di immondizia in strada, all'interno della galleria Ronco (galleria della Volpe) di Quaregna Cerreto, pericolosi per gli automobilisti in transito.

Immediato l'intervento dei Carabinieri del Norm di Cossato per spostare i due ingombranti sacchi e garantire la sicurezza degli utenti della strada in attesa che la ditta preposta alla raccolta li recuperasse. Un grazie al cittadino segnalatore che ha evitato possibili incidenti stradali.