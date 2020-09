Pastore tedesco sbrana un agnello al lago delle Bose. E non gridiamo "al lupo al lupo"

Una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo quando il Pastore tedesco di alcuni escursionisti improvvisamente si è avventato contro un agnello, sbranandolo. E' successo ieri 1° settembre al lago delle Bose. Sotto il Mucrone.

Il fatto avrebbe sicuramente assunto maggiore eco mediatico se il povero ovino fosse stato trovato dilaniato senza il nome del suo killer. In un momento molto particolare come l'attuale, troppo presto si punta il dito verso il Lupo, spesso e volentieri imputiamo colpe a chi in realtà ci fa "comodo" parlare. Attirare le nostre attenzioni.

In questo caso il Pastore tedesco è stato visto da testimoni e quindi è risultato impossibile creare l'alone di mistero intorno alla morte dello sventurato agnellino. Sarebbe meglio che non fosse successo nulla ma è anche vero che è nel dna di un cane il cercare di prendere il gatto così come, a volte, può capitare azzannare un capretto o un agnello. Sono scatti improvvisi ai quali è difficile comandare, colgono di sorpresa anche gli stessi proprietari. L'istinto rimane sempre l'istinto.

Cerchiamo tutti quanti di rimanere con i piedi per terra, di non creare ulteriori allarmismi ma semplicemente raccontare i fatti come realmente sono accaduti. Così come la storia dell'Orso visto nel Biellese e addirittura accostato a M49 del Trentino, il suo simile più famoso. Le "foto trappole" posizionate in determinati strategici punti nel Biellese hanno dato esito negativo. I sopralluoghi dei Carabinieri forestali non hanno rilevato tracce della sua presenza. Non gridiamo quindi "al lupo al lupo" solo per fare audience.