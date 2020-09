Biella, anziana cade in casa: preoccupazione tra i vicini che lanciano l'allarme FOTO

Attimi di apprensione a Biella per un'anziana donna caduta in casa e impossibilitata a rialzarsi. Il fatto è accaduto poco prima delle 16.30 di oggi, 3 settembre, in viale Macallè. A lanciare l'allarme i vicini di casa. Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco che sono riuscite a permettere il passaggio dei sanitari del 118. Quest'ultimi hanno prestato le prime cure alla pensionata, trasportata in seguito per i controlli del caso.