Massazza, disponibile la carta dei servizi per scuola dell'infanzia, elementare e media

"Cari genitori, come sempre il Comune organizza ed assicura i servizi per tutti i nostri ragazzi che frequentano dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I° Grado. Questa breve guida vi offre un promemoria per non dimenticare le piccole regole necessarie affinché tutto funzioni per il meglio. In caso di aggravamento dell’emergenza epidemiologica queste regole potranno subire variazioni. A tutti, genitori e alunni, gli auguri di buon anno scolastico 2020/2021".

Queste le parole con cui il sindaco di Massazza, Enrico Casana, presenta la carta dei servizi scolastici 2020/2021, pubblicata sul sito comunale insieme ai moduli di richiesta.

La carta prevede la mensa ed i servizi di pre e post scuola gratuiti per la scuola dell'infanzia, con iscrizione, previo appuntamento telefonico, presso gli uffici comunali entro venerdì 4 settembre. I richiedenti devono specificare se intendono usufruire del pre e post scuola per per l’intero anno o per il singolo quadrimestre. Il pre scuola sarà dalle 7:30 alle 8:30 dal lunedì al venerdì. Stessi giorni per il post dalle 16:30 alle 17:30. Per motivi legati all’emergenza covid, pre e post scuola saranno consentiti prioritariamente ai bambini i cui entrambi i genitori sono impegnati al lavoro negli orari del servizio.

Entro venerdì 4 settembre, sempre con le stesse modalità, i cittadini di Massazza possono iscrivere i figli al servizio scuolabus (con obbligo di mascherina) per la scuola primaria e secondaria di primo grado di Verrone. Gli alunni devono essere accompagnati alla fermata e ripresi al ritorno. Per i ragazzi della primaria lo scuolabus parte alle 08:15 in Piazza Don Vigna, dove rientra alle 16:10 dal lunedì al giovedì (il venerdì partenza invariata e rientro alle 12:40). Per quelli della secondaria, fin dal primo giorno di scuola, partenza alle 7:30 in Piazza Don Vigna e rientro alle 14:15.

La carta cita inoltre i servizi mensa, pre e post scuola, ed i corsi di inglese, attivi presso la scuola primaria di Verrone, per cui occorre contattare il Comune di Verrone oppure consultare l'analoga carta dei servizi di Verrone.