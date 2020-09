La Valsessera ricorda i caduti di Noveis

L'alta Valsessera non dimentica i propri caduti. Domenica 6 settembre, alle 10, si svolgerà la consueta commemorazione di Noveis per celebrare chi ha dato la vita per la patria.

L'incontro avrà luogo al monumento partigiano e, in tal sede, porteranno i loro saluti il sindaco di Caprile Stefano Ferrian e il presidente del comitato ANPI Valsessera Claudio Martignon; l'orazione ufficiale verrà curata dal sindaco di Coggiola e presidente della Provincia di Biella Gianluca Foglia Barbisin. Per l'occasione presenzieranno i gonfaloni e la banda musicale Giuseppe Verdi di Coggiola.

A causa delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, la manifestazione si svolgerà in forma ridotta. A seguire, pranzo su prenotazione.