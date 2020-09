A Candelo è tempo di Salamella sotto le Mura, Alpini: “Ripartire rispettando le regole”

Appuntamento da non perdere a Candelo. Il gruppo locale degli Alpini organizza, in collaborazione con la TAC di Candelo, l'evento dal titolo Salamella sotto le Mura, in programma per la giornata di 5 settembre, dalle 18.30 alle 23. La manifestazione si svolgerà nel prato dietro le mure del Ricetto (verso via Mulini/ Prato del Sasso) con accesso da Piazza Castello o via Mulini.

“Ovviamente tutto sarà realizzato nella più scrupolosa osservanza delle disposizioni nazionali anti contagio – spiega il capogruppo Alberto Ferraris - Ripartire rispettando le regole è diventato il messaggio degli alpini biellesi. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 328.4511641”.