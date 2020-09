Valutazioni neuropsicologiche a Biella: Da Fisiokinetik il primo colloquio è gratuito

Dal 1 settembre Fisiokinetik, centro sportivo e di riabilitazione a Vigliano Biellese, offre la possibilità di effettuare un colloquio gratuito con la dott.ssa Alessandra Calabrò e una successiva valutazione cognitiva con uno sconto del 15%.

Talvolta possono verificarsi dei particolari mutamenti nella nostra persona, come perdite di memoria, difficoltà nella risoluzione di problemi quotidiani o cambiamenti di umore e personalità. Quando questo succede è importante attivarsi per recuperare le abilità compromesse, alleviando così la sofferenza e cominciando un percorso volto al ritrovamento del proprio benessere.Proprio per questo può essere utile sottoporsi a una valutazione neuropsicologica, con l’obiettivo di mettere in luce l’eventuale presenza di disturbi o problematiche e cominciare così un percorso di riabilitazione.

Se hai notato dei cambiamenti in te o in una persona cara, puoi prenotare un colloquio gratuito con la Dott.ssa neuropsicologa Alessandra Calabrò presso Fisiokinetik, grazie al quale sarà possibile effettuare un controllo e inquadrare meglio le problematiche presenti.

Ecco alcuni campanelli d’allarme a cui prestare attenzione:

- Disorientamento spaziale o temporale

- Difficoltà di memoria

- Difficoltà nel portare a termine attività quotidiane

- Difficoltà nella risoluzione di problemi

- Difficoltà di linguaggio o scrittura

- Cambiamenti di umore o personalità

- Scarsa capacità di giudizio

- Ritiro dalle relazioni sociali

Il Centro Fisiokinetik si trova in Piazza Conte Ferdinando Avogadro di Collobiano 2, a Vigliano Biellese.

Per maggiori informazioni: Tel. 015 8122032 - info@fisiokinetiksport.it

Facebook: www.facebook.com/fisiokinetik

Instagram: www.instagram.com/fisiokinetik