Scuola, tutti i nuovi servizi di Atap in vista della riapertura

Il ritorno della didattica in presenza sottintende anche il ritorno di tutti quei servizi correlati alla scuola, come quello dei trasporti. Atap si sta attrezzando per poter garantire la continuità della propria offerta anche in un momento difficile come quello dell’epidemia. Le novità che l’Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali intende apportare ai propri servizi saranno, infatti, tutte rigorosamente a prova di Covid-19.



Per evitare assembramenti, i punti vendita ATAP a partire dal 7 settembre saranno disponibili anche su interent, permettendo di procedere all’acquisto di titoli di viaggio comodamente online e di richiedere il rilascio della propria tessera BIP. Si potrà accedere alla procedura guidata di vendita dall’homepage del sito www.atapspa.it. Sempre dal 7 settembre, sarà anche disponibile l’applicazione per telefonia mobile “My Cicero” su App Store e Google Play, utilizzabile per pianificare i propri viaggi con ATAP e acquistare i corrispondenti titoli di viaggio. L’app sarà scrivile anche mediante il sito ufficiale di ATAP.



Sempre allo scopo di agevolare l’utenza nell’acquisto dei titoli di viaggio limitando gli assembramenti presso gli sportelli di vendita, dal 7 settembre, oltre al vecchio sportello della stazione San Paolo a Biella, sarà operativo un nuovo punto vendita vicino alla sede ATAP in via Rivetti. Gli orari dello sportello saranno i medesimi di quello preesistente: dalle 7:15 alle 18:45 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:15 alle 18:15.



Dal 7 settembre al 30 novembre sarà inoltre possibile richiedere il rimborso di quegli abbonamenti resi inutilizzabili dalle normative anti Covid-19 nei mesi di lockdown. Sul sito ufficiale di ATAP sono presenti tutte le informazioni e i requisiti necessari per ottenere il rimborso che sarà composto da un voucher nominativo utilizzabile per acquistare nuovi servizi ATAP.



Le incertezze relative all’avvio dell’anno scolastico hanno determinato un ritardo nella definizione degli orari dei servizi ATAP. Di conseguenza, l’Azienda di trasporti consiglia di visionare gli orari giorno per giorno sulle proprie piattaforme in attesa di definire gli orari definitivi non appena saranno dichiarati quelli ufficiali delle istituzioni scolastiche da parte del Governo. La provvisorietà degli orari di inizio anno scolastico, inoltre, determineranno probabilmente disallineamenti con quelli dei servizi di trasporto.



I servizi di trasporto pubblico locale dovranno anche seguire i limiti di capienza dettati dallo Stato. Se il viaggio fosse di durata inferiore ai 15 minuti i posti del pullman potranno essere occupati totalmente mentre, per viaggi di durata superiore la capienza occupabile scenderà all’80%. Ovviamente, verranno anche rispettate anche le normative relative al distanziamento sociale, all’igiene delle mani e all’utilizzo delle mascherine.



ATAP, infine, conclude il suo aggiornamento con un monito ai propri utenti: “la situazione di emergenza richiede la massima collaborazione degli utenti nel rigoroso rispetto delle norme anti contagio e, in generale, delle norme di fruizione del servizi”.