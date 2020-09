Lunghe file al Lingotto per i test di ammissione, gli aspiranti medici: "Siamo qui anche su spinta Covid"

"Ho già provato il test l'anno scorso ed ero indecisa se ritentare, poi la pandemia ha fermato tutto e ho capito che valeva la pena di riprovarci". Rebecca frequenta il corso in "Tecnico di laboratorio biomedico" ma il suo vero obiettivo è frequentare Medicina. Una speranza che condivide con altri 2.600 ragazzi, che stamattina si sono messi in fila al Lingotto per partecipare al test d'ammissione, che aprirà le porte della facoltà a 490 studenti. "Sono stata chiusa in casa per mesi - continua Rebecca - è bastato un virus per paralizzare il mondo, ho avuto tanto tempo per pensare e alla fine credo di aver fatto la scelta giusta".

Accanto a lei, seduto sulla gradinata che conduce agli ingressi, c'è Alessandro, che per il terzo anno consecutivo prova il test. "Non sono qui per il Covid, è una scelta che avevo già preso, speriamo solo sia la volta buona". Alle 10.30 la fila per entrare è ancora lunga. Tutti indossano la mascherina, qualcuno ripassa ad alta voce, gli addetti alla sicurezza controllano che tutto proceda senza intoppi.

Nicole indossa una mascherina nera, stringe al petto un libro e aspetta un'amica per condividere le ansie. In mano, come gli altri candidati, tiene il sacchetto bianco contenente una biro e due mascherine, consegnato dagli organizzatori. "E' la seconda volta che provo, il Covid mi ha confermato che quello del medico è un mestiere utile: lo sapevo già, ma il virus mi ha confermato che quello è il cammino che voglio intraprendere".