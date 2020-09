Fondazione Crt apre il bando "Talenti della società civile" per laureati e studenti

È aperto fino al 31 ottobre il bando “Talenti della Società civile” della Fondazione CRT, che con Fondazione Goria assegna borse di ricerca a laureati e studenti universitari degli Atenei del Piemonte e della Valle d’Aosta che sviluppino progetti innovativi imprenditoriali e di ricerca, prevalentemente presso realtà non profit o aziende del territorio.

Il bando è on line sul sito.Sono previste due tipologie di borse: quelle di ricerca standard per lo sviluppo del territorio, della durata di 12 mesi, per un valore di 18.000 euro lordi ciascuna (di cui almeno 3.000 euro di cofinanziamento) per progetti afferenti tutte le aree disciplinari (scientifico tecnologica, umanistico-sociale, sanitaria); borse per la promozione dell’imprenditorialità studentesca, destinate a team di studenti universitari con competenze differenti e complementari per lo sviluppo di un’idea imprenditoriale.

Questa tipologia, della durata di 6 mesi e del valore di 4.000 euro lordi per ciascun membro del team, non prevede cofinanziamento autonomamente reperito.Possono candidarsi laureati fino a 27 anni di età (con laurea specialistica o magistrale e laurea a ciclo unico) e studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2020-2021 fino a 25 anni d’età.