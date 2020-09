Biella, 135mila euro dal Ministero dei Beni Culturali per Polo Bibliotecario. Gaggino: “Occasione per aumentare offerta”

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 è stato istituito un "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", concernente "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria". Entro il 20 luglio scorso, le biblioteche interessate potevano candidarsi presentando domanda di finanziamento e la Città di Biella ha inoltrato richiesta per la Biblioteca Civica, per la Biblioteca Ragazzi e per la Biblioteca del Museo del Territorio Biellese, sollecitando anche tutte le altre biblioteche del Polo Bibliotecario Biellese a candidarsi e offrendo aiuto a coloro che non avevano dimestichezza con le domande di contributo.

Il risultato ottenuto ha superato le aspettative, in quanto a tutto il territorio biellese sono stati destinati oltre 135.000,00 euro, in particolare, per quanto riguarda l’area cittadina: la Biblioteca Civica ha ottenuto 10.000 euro; la Biblioteca Ragazzi ha ottenuto 10.000 euro; La Biblioteca del Museo del Territorio ha ottenuto 2.143 euro.

“Un’opportunità per aumentare l’offerta e migliorare i nostri poli culturali ma anche per dare supporto all’economia locale, infatti tutti gli acquisti dovranno essere fatti localmente - spiega l’assessore alla Cultura del comune di Biella Massimiliano Gaggino che aggiunge - sono contento di questa misura concreta che vedrà il Comune come cliente delle librerie e delle edicole del territorio che stanno continuando ad essere in difficoltà, misura che va ad affiancarsi ad altre iniziative messe in campo dall’amministrazione a supporto dell’economia locale, in questo particolare momento storico”.