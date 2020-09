A Candelo due nuovi agenti di Polizia locale, ecco chi sono

Due nuovi agenti di Polizia locale a Candelo. A darne notizia sui social il sindaco Paolo Gelone: “L'amministrazione comunale dà il benvenuto a Serenella Milano ed Elena Fanni. Sono loro le due nuove agenti che entrano a far parte del corpo di Polizia Municipale di Candelo, vincitrici del concorso indetto tempo fa in collaborazione con le amministrazioni di Biella e di Chiaverano. In questi giorni le due nuove agenti stanno prendendo confidenza con i programmi e le procedure, in attesa che parta il corso di base necessario per essere poi operative su strada in completa autonomia”.

Il primo cittadino si associa alle parole del comandante Franca Di Miceli: “Dopo un lungo periodo nel quale abbiamo dovuto fronteggiare le tante attività delle quali ci occupiamo in estrema carenza di organico, non appena le due nuove unità saranno completamente operative, potremo finalmente riorganizzare il servizio, riprendendo l'attività esterna in modo più puntuale e costante sul territorio. L'obiettivo è quello di ritornare a svolgere quei servizi di controllo che permettano di accrescere nel cittadino la percezione di una realtà più sicura, anche grazie al supporto che ci verrà fornito dal nuovo sistema di videosorveglianza che si sta installando sul territorio".

Gelone sottolinea che “l'amministrazione è in costante contatto con la Regione e con Biella affinché il corso inizi il prima possibile”.