A Biella il calcio a 5 è protagonista: il PalaPajetta ospiterà la finalissima di Supercoppa Italiana

“Come amministrazione siamo felici di poter ospitare manifestazioni come questa. Sono occasioni che servono a far conoscere il territorio e portare gente qui a Biella. Lo sport può essere un ottimo volano di sviluppo”. Con queste parole, il sindaco di Biella Claudio Corradino ha introdotto la conferenza stampa di presentazione dell’evento di Calcio a 5 previsto per il prossimo 13 settembre. Presenti ieri mattina, nella sala consiliare di Palazzo Oropa, anche il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola, insieme al delegato CONI Biella Anna Zumaglini, alla guida dell’UNVS Biella Sergio Rapa, al delegato FIFS Biella Emanuele Milan e al presidente nazionale della FIFS Axel Gabriel Paderni.

Proprio quest’ultimi hanno illustrato il fitto programma dell’evento sportivo, patrocinato dal Comune, organizzato dalla Federazione Italiana Football Sala (in collaborazione con l’associazione Top Five Biella) e programmato per domenica prossima. Arena di gioco il centro sportivo del PalaPajetta di Biella. “Una giornata di sport che permette di rimettere in moto ciò che si è bloccato – analizza Paderni – Biella è una grande opportunità e l’abbiamo colta al volto. Città sportiva e accogliente. Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene”. Unanimi i consensi del movimento biellese, come confermato da Milan: “Si è avvertito grande entusiasmo tra gli sportivi. Ringrazio il Comune per aver dato visibilità a questa manifestazione. Le squadre che vi partecipano sono di alto livello, quindi si preannuncia un ottimo spettacolo”.

Gli ingressi saranno gratuiti e il programma promette grandi sorprese. Si comincia al mattino, dalle 9 alle 12, con lo stage territoriale della Nazionale italiana under 13, riservato agli atleti delle annate 2007, 2008, 2009 e 2010. Nel primo pomeriggio, dalle 14 alle 19, avrà luogo il torneo Coppa Città di Biella che vedrà in campo otto formazioni locali e non, in vista della partenza del campionato, prevista per la seconda settimana di ottobre. Infine, alle 19, gli otto volte campioni d’Italia della Ticinia Novara sfideranno i Campioni della Coppa Italia della Old Futsal per aggiudicarsi la finalissima della Supercoppa Italiana.

Per l’occasione, la manifestazione verrà ripresa e trasmessa dalle telecamere di Legnano web TV. “Una simile competizione da lustro alla nostra città e al nostro palazzetto – conclude Moscarola – Siamo onorati di ospitare una gara di rilievo come questa”.