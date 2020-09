Dl Semplificazioni, Pichetto (FI): "Maggioranza litigiosa ha buttato via occasione"

"Altro che decreto Semplificazioni, un governo ingessato da una maggioranza litigiosa ha trasformato un decreto che avrebbe dovuto ridurre ed abbattere i grovigli della burocrazia nell'ennesima complicazione. Un obiettivo ancora più necessario visto che il commissario Gentiloni ha confermato che le risorse del Recovery Fund non potranno essere finalizzate per la spesa corrente, cioè niente bonus e clientele, ma soltanto per investimenti. Era quindi l'occasione per avviare una vera azione di semplificazione di quelle interminabili procedure burocratiche che caratterizzano il nostro Paese. Ad esempio in Italia per qualsiasi opera sono necessari in media più di cinque anni e addirittura per il settore pubblico anche dieci anni. Invece è stata sprecata un'occasione con la maggioranza che ha respinto quasi tutti gli emendamenti presentati da Forza Italia, mantenendo intatte quelle procedure e quel sottobosco di adempimenti, certificazioni e verifiche. Il tutto naturalmente sulle spalle degli italiani".

Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in Commissione Bilancio e responsabile nazionale del Dipartimento Bilancio e Finanze.