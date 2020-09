L’ITS TAM torna in aula e si prepara al nuovo anno accademico

Riprenderanno lunedì 7 settembre le lezioni dell’ITS TAM di Biella: gli studenti dei 3 corsi del biennio 2019/2021 torneranno in aula per completare il programma dell’anno accademico 2019/2020. Nonostante infatti l’ITS TAM sia stato tra i primi istituti ad attivarsi con la didattica a distanza, resa disponibile già a metà marzo all’indomani del lock down, non è stato tuttavia possibile dar corso a tutte le

attività didattiche che caratterizzano i corsi dell’Istituto Tecnico Superiore biellese. Gli studenti torneranno dunque in aula per completare il programma e arrivare preparati al nuovo anno accademico 2020/2021, che prenderà avvio alla fine del mese di ottobre.

Sarà un ritorno a scuola all’insegna della sicurezza: le ampie aule del TAM permettono di mantenere le adeguate distanze tra gli studenti, mentre la segreteria continuerà a ricevere solo ed esclusivamente su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

Un nuovo laboratorio di confezione e maglieria

All’avvio del nuovo anno accademico, le attività di laboratorio specialistiche del corso di Tecnico Superiore di Confezione e Maglieria si terranno presso il nuovissimo laboratorio di confezione e maglieria allestito presso la sede Filidea di Magnonevolo, appartenente al Gruppo Marchi e Fildi. Le attività di laboratorio rappresentano una componente fondamentale del programma formativo del TAM. L’ITS dispone già dei laboratori di tessitura, tintoria e filatura; quest’ulteriore laboratorio di confezione e maglieria, disposto su una superficie di oltre 600 mq, costituisce un tassello prezioso che va a completare la formazione tecnica specialistica degli studenti del TAM su tutta la filiera tessile, dalla fibra al prodotto finito.

Ancora due sessioni per le selezioni del biennio 2020/2022

Chi volesse accedere ai corsi del TAM ha a disposizione ancora due sessioni del test d’ingresso utili ad accedere ai corsi del biennio 2020/2022: lunedì 14 settembre e lunedì 26 ottobre. Coloro che non dovessero passare le selezioni a settembre potranno comunque ripresentarsi alla data successiva. Il test di ingresso consta di una prova scritta di cultura generale, che si terrà online tramite un’apposita piattaforma, e di un colloquio motivazionale che potrà essere sostenuto in presenza oppure online.

Per iscriversi al test d’ingresso occorre compilare la domanda online presente sul sito www.itstambiella.it

Sportello orientamento e Salone dello Studente online

Per qualunque informazione sulla scuola, i corsi e il test d’ingresso è attivo e disponibile lo sportello orientamento: lo staff di segreteria è infatti disponibile su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, e sempre online tramite chat, videochiamate e webmeeting. È sufficiente scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@itstambiella.it o chiamare il numero 015 885 3523.

Tra le attività di orientamento si segnala inoltre la presenza del TAM sul portale del Salone dello Studente, il tradizionale appuntamento con l’orientamento post diploma che quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19, si è trasferito online sul portale https://www.salonedellostudente.it/

Questi i workshop online in programma:

· Lunedì 7 settembre alle ore 16 - SOGNI UN FUTURO NEL TESSILE MODA? Scopri i corsi dell’ITS TAM Biella e realizza i tuoi sogni nel mondo concreto del tessile e della moda! Presentazione dei 3 corsi del biennio 2020/2022 a cura della Direttrice Silvia Moglia e con la partecipazione gli studenti del TAM.

· Venerdì 11 settembre alle ore 14 - WE ARE TAM: 95% EMPLOYMENT. I corsi del TAM di Biella hanno un tasso di occupazione del 95% a 1 anno dal diploma. Presentazione dei tirocini in azienda e dei progetti interdisciplinari che costituiscono una costola fondamentale del percorso formativo del TAM.

Per partecipare ai workshop gratuiti occorre registrarsi sul sito del TAM www.itstambiella.it.