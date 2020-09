Il Castello Gamba accoglie i visitatori per la mostra "Ritornanti. Presenza della figurazione nella scultura italiana"

Fino al 27 settembre il Castello Gamba - Museo d'arte moderna e contemporanea della Valle d'Aosta ospita la mostra dal titolo “Ritornanti. Presenza della figurazione nella scultura italiana”, dedicata alla scultura italiana. Il ritorno alla figurazione in scultura attraversa periodicamente la storia dell’arte: dalle prime statue appena abbozzate della Grecia arcaica fino ai virtuosismi barocchi. Il Novecento rifiuta l’idea di un’arte come imitazione della natura e per segnare la distanza con il passato, segue decisamente la strada dell’astrazione, ma il lavoro sulla figura rimane un riferimento anche in quegli artisti che hanno più contribuito all’astrazione come, per esempio, Lucio Fontana. È una pratica di lavoro in Marino Marini, documento quotidiano in Francesco Messina o testimonianza del proprio tempo in Giacomo Manzù o Luciano Minguzzi. Offre la possibilità di un approccio originale in ricerche recenti, da Giuliano Vangi a Giuseppe Maraniello e nelle generazioni più giovani, come nel caso di Paolo Delle Monache o di Aron Demetz, si fa ritorno al lavoro sulla materia.



“Ritornanti”, termine che echeggia il francese revenant, redivivo o fantasma, vuole essere, dunque, un contributo a una riflessione sulla figurazione in alcuni significativi rappresentanti della scultura italiana, sollecitando il dialogo serrato tra le opere in mostra e le opere della collezione permanente del Castello Gamba in un percorso attraverso il parco e le sale del museo.

Ad aggiungersi all’offerta culturale del Castello vi sarà in programma, per il finissage della mostra, la 2 a edizione del Gamba Fest nelle giornate del 26 e 27 settembre prossimi. La due giorni di eventi quest’anno s’innesta nel periodo della più ampia manifestazione Plaisirs de Culture en Vallée d'Aoste (19-27 settembre) dedicata alla valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e culturale valdostano. Il Gamba Fest proporrà ai visitatori una serie di visite guidate teatralizzate che porteranno alla scoperta della mostra “Ritornanti”. Inoltre, vi saranno momenti dedicati all’arte performativa con un’istallazione audiovisiva sulla facciata del Castello e l’incontro con l’artista altoatesino esposto in mostra Aron Demetz.

