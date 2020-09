Creators – The Past, c'è la data d'uscita per il kolossal made in Piemonte

“Appena passerà l'emergenza e riapriranno i cinema, noi saremo immediatamente in sala”. Ha mantenuto la promessa il regista Piergiuseppe Zaia che, nella giornata di ieri, 1° settembre, ha annunciato l'uscita sul grande schermo di Creators -The Past con tanto di manifesto e locandina sui propri canali social, prevista per il prossimo 8 ottobre.

Il kolossal sci-fantasy made in Italy – con location e riprese nel Biellese, Canavese e Valle d'Aosta – sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche il 19 marzo scorso ma l'epidemia del coronavirus ha costretto alla chiusura cinema e teatri e allo slittamento di numerose pellicole. Compresa l'opera prima del regista Zaia, che annovera attori di fama internazionale, come William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek), Gerard Depardieu e Bruce Payne.

“Ancora poche settimane e si potrà vedere il film in sala – dichiara orgoglioso il regista Zaia (e autore della colonna sonora e della sceneggiatura insieme a Eleonora Fani) – È emozionante poter finalmente vedere sullo schermo il proprio lavoro, frutto di tanti sacrifici. La pellicola ha vinto molti premi e penso che il pubblico gradirà lo spettacolo”.

Nel suo intervento, Zaia si rivolge ai settori produttivi, rimasti bloccati per la pandemia: “Spero che avvenga una ripresa economica il più presto possibile. A livello globale e in ogni ambito. Ne abbiamo tutti bisogno”.