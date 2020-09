Truffe ai danni di anziani: in un caso autori in fuga a mani vuote nell'altro oro e denaro portato via

Mattinata convulsa quella di ieri nel Biellese. Due uomini di circa 35/40 anni, fingendosi tecnici dell'acquedotto, paventando un probabile inquinamento causato dalla presenza di amianto nell'acqua corrente, in due comuni del biellese hanno tentato di raggirare degli anziani del posto cercando di farsi consegnare denaro e preziosi. Ma nel primo caso, a prontezza di spirito di una diffidente ed arzilla anziana che fin da subito aveva percepito qualcosa di losco, ha fatto si che la truffa non andasse a buon fine.

Infatti, l'anziana donna, insospettita dalle richieste dei finti tecnici gli diceva di aspettare perche' voleva avere conferma dal comune circa la loro attività di verifica. Sentito questo, i finti tecnici si dileguavano a bordo di un'autovettura.

Diverso esito ha avuto in Magnano l'attività truffaldina quando due anziani, spaventati per il probabile inquinamento dell'acqua, venivano derubati di oggetti in oro e di circa 200 euro in contanti. In entrambi i casi, intervenivano prontamente i Carabinieri delle competenti stazioni e della sezione operativa della compagnia di Biella che hanno subito avviato le indagini per identificare i malfattori ed eventuali complici.