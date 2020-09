Stefano Antonio Musarra, Vice Prefetto Aggiunto, nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Biella

Si è insediato il 31 agosto scorso, presso questa prefettura, il nuovo Capo di Gabinetto Stefano Antonio Musarra, Viceprefetto aggiunto. Nato a messina, laureato in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, il dott. Musarra è entrato nell’amministrazione civile dell’interno nel 2011, maturando esperienze professionali inizialmente presso la prefettura di cremona e, durante il periodo di formazione dirigenziale, al ministero dell’ Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, e successivamente presso la prefettura di messina. Proviene da massa-carrara, ove ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto per due anni.