Il sindaco Gelone ricorda Philippe Daverio: “Amico di Candelo: ci ha aiutato a far conoscere il Ricetto”

Biellese in lutto per la morte a 71 anni di Philippe Daverio, storico d'arte, scrittore e volto televisivo molto noto anche tra il pubblico del nostro territorio. In queste ore, sono molti i ricordi condivisi sui principali canali social.

Tra questi, vi è quello del sindaco di Candelo Paolo Gelone che scrive: “Addio a Philippe Daverio, storico dell'arte, divulgatore e amico di Candelo. Lo avevamo ospitato l'ultima volta per un servizio su Striscia la Notizia andato in onda a marzo 2020 e avremmo voluto coinvolgerlo in tanti altri progetti futuri. Ha saputo portare l'arte e la bellezza nelle case degli Italiani e ci ha supportato in diverse occasioni nel far conoscere il nostro borgo: grazie davvero di tutto, di cuore”.