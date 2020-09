Biella - Smarrisce la targa dell'auto e ne acquista una su internet. Denunciato

Il giorno 27 agosto, intorno alle 11 in via Ivrea a Biella, durante un normale servizio di controllo del territorio una pattuglia della Polizia decide di fermare un'auto. Durante il controllo gli operatori della Squadra volante notano ed accertano che la targa anteriore dell'auto non è stata rilasciata dall'autorità competente, anche se i dati corrispondono a quelli indicati nel libretto di circolazione.

L'uomo, avendo smarrito a giugno la targa e dopo aver fatto denuncia, ha acquistato la targa su un sito internet anziché effettuare una nuova immatricolazione. La targa riproduceva l'impronta della Repubblica Italiana. Per tale motivo il 60enne è stato denunciato per contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e la targa è stata sequestrata.