Biella - Manovra errata nel parcheggio, urtata un'auto in sosta in via Mazzini

Incidente ieri alle 12 in via Mazzini a Biella. Una Honda Jazz condotta da un 45enne di Vigliano nel parcheggiare la sua auto ha urtato una Alfa Mito in sosta di proprietà di un 30enne residente a Biella. Sono intervenute le forze dell'ordine per la viabilità. I due automobilisti hanno compilato il modello Cid per l'assicurazione.