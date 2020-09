Accusa un infarto nell'orto, pensionato elitrasportato da 118 e soccorso alpino

Stava svolgendo alcuni lavori nell'orto, vicino alla sua casa di Montesinaro a Piedicavallo, quando a mezzogiorno di lunedì 31 agosto, ha accusato un malore al torace e al braccio. Sono stati i vicini di casa a intervenire per primi e lanciare l'allarme alla centrale operativa del 112.

In poco tempo si è alzato in volo l'elicottero del 118 di Borgosesia con a bordo, in supporto, una squadra del Soccorso alpino Valle Cervo. Tempo di prestargli le prime essenziali cure, il pensionato è stato quindi trasportato all'ospedale di Ponderano dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico.