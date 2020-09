Crevacuore, al via la festa patronale alla Madonna della Fontana: ecco il programma completo

Pochi giorni d'attesa e tutta Crevacuore si riunirà per prendere parte alla festa patronale dedicata alla Madonna della Fontana, organizzata da Comune e parrocchia della Beata Vergine Assunta. Il programma delle manifestazioni sarà forzatamente ridotto per l’emergenza ancora in atto per contenere la diffusione della pandemia Covid-19 e si svolgerà nel rispetto delle linee guida previste dai provvedimenti statali e regionali.

Si comincia sabato 5 settembre, alle 21, con l'inaugurazione del rinnovato salone polivalente e, a seguire, concerto di pianoforte “Beethoven, Schubert, Schuman, Chopin, Medtner” col Maestro Massimo Giuseppe Bianchi. Martedì 8 settembre, invece, santa messa alle 11 al Santuario della Madonna della Fontana di Azoglio, con la presenza dell’Arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo. Quest’anno, causa pandemia, non si terrà il tradizionale servizio ristorante. Dalle 16.30 canto dei Vespri e cerimonia eucaristica di chiusura al Santuario. È previsto un servizio navetta dal piazzale inferiore.

Infine, al Salone Polivalente, ci sarà l'evento con Daniele Conserva, Valentina Giupponi, Lorenza e Costanza Stocchi dal titolo “Cantavano le nostre mamme”. Orario d'inizio alle 21. Altro spettacolo in programma sabato 12 settembre, alle 21, con l'Erios Junior Jazz Orchestra “Progetto ERIOS”.

“Gli spettacoli sono gratuiti – spiega il sindaco Ermanno Raffo - e l’invito a partecipare alle manifestazioni è esteso a tutti per festeggiare, nonostante l’attuale momento difficile, nel modo migliore la tradizionale Festa della Madonna della Fontana per ripartire insieme ed in armonia. È raccomandata per gli spettacoli la prenotazione telefonando al Comune di Crevacuore (tel. 015 768154) o inviando una mail: crevacuore@ptb.provincia.biella.it”.