All'Oasi Zegna ritorna la Giornata FAI del Panorama

Paesaggi musicali, viste mozzafiato, natura e cultura sono gli ingredienti della Giornata FAI del Panorama che l'Oasi Zegna celebra per il settimo anno con una passeggiata panoramica, concerti di musica classica e la visita alla mostra ‘From Sheep to Shop’. Ma soprattutto con i suoi meravigliosi scenari naturali capaci di rendere inimitabili i suoi boschi e le sue montagne.



“Il 13 settembre - dichiara Anna Zegna, presidente Fondazione Zegna - è un’occasione unica per celebrare la bellezza del nostro territorio che si fonda sulla tutela della natura e sulla valorizzazione del paesaggio in armonia con l’arte e l’impresa. Porre l’accento sul panorama è un modo per sensibilizzare all’osservazione, alla contemplazione, all’ascolto”.



La giornata inizierà alle ore 10 con una passeggiata panoramica supervisionata dalle guide di OverAlp che partirà da Casa Zegna. Il percorso è di 2 ore circa e il contributo richiesto sarà di 7 euro (5 euro per i soci FAI). Alle 14 vi sarà una replica. La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile chiamando il 349 4512088 o mandando una mail a overalp@overalp.com .



Dalle ore 11 alle ore 17 sarà possibile visitare la mostra “From Sheep to Shop” e i vari laboratori diretti a tutta la famiglia “ Gli uomini che piantano alberi”. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è consigliata, effettuabile chiamando il 015 7591463 o inviando una mail a casazegna@zegna.com o presso il sito www.liveticket.it/casazegna.

Lo spazio riservato alla musica comincerà alle ore 11:30, con replica alle 14:30, e sarà possibile assistere a dei concerti dell’ensemble ‘Progetto Esperienza Orchestra’, organizzati in collaborazione con la Filarmonica Teatro Regio Torino con la partecipazione dei violinisti Enrico Carraro, Alessandro Curtoni, Giorgia Lenzo e Virginia Luca. Il prezzo sarà di 10 euro, ridotto a 5 per i minori di 14 anni, e la prenotazione sarà obbligatoria. Sarà effettuabile dal 24 agosto inviando una mail a biella@delegazionefai.fondoambiente.it.



Per chi desiderasse passare tutta la giornata all’Oasi Zegna, invece, l'Albergo Ristorante Bucaneve di Bielmonte omaggerà la passeggiata panoramica ai suoi ospiti.