Tagli servizio ferroviario, Pendolari Biellesi: "Se confermati sarebbe un colpo mortale al trasporto"

L'associazione dei pendolari biellesi non molla ed è pronta a fare tutto il possibile affinchè venga ripristinato il 100 per cento dei servizi. Ecco la nota stampa a firma di Paolo Forno Presidente Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi e Co Fondatore Comis - Comitato per la Mobilità Integrata e Sostenibile.

"A fronte dei tagli insostenibili applicati al servizio ferroviario Biellese ( il 50% del servizio dei sabati e festivi oltre che alcuni treni feriali) in condivisione con Comitato per la Mobilità Integrata e Sostenibile che raggruppa le principali associazioni di viaggiatori e sostenitori del trasporto ferroviario lancia GRIDO DI ALLARME fortissimo perchè i tagli attuali se confermati sarebbero un colpo mortale al trasporto ferroviario biellese e piemontese (viste le soppressioni anche nella altre aree del piemonte con tratte totalmente sospese Bra Cavallermaggiore e Saluzzo Savigliano.

Tanto più abbiamo appreso dalle dichiarazioni dell'Assessore Regionale ai Trasporti Gabusi che l'attuale contratto con Trenitalia in scadenza nel 2020 ed oggetto di trattativa per rinnovo, è stato rescisso per mancanza di copertura finanziaria. Inviamo tutte le istituzioni locali biellesi e piemontesi a mobilitarsi con noi a sostegno del ripristino delle corse soppresse e alla tutela delle linee biellesi, su cui si sta investendo molto per lo sviluppo delle stesse ( elettrificazione ), i cui investimenti verrebbero vanificati se venissero confermati i tagli attuali".

Le richieste inviate all'assessore regionale Gabusi ed Agenzia Mobilità.

Dal 7 settembre il ripristino del 100% dell'offerta pre covid, in particolare:- servizio feriale FER 5: ripristino treno 4542 Biella Santhià h 7.20 - servizio SABATO: ripristino del cadenzamento orario, con particolare richiesta di garantire ultimo collegamento da Novara per Biella h 21.04 ( oggi 19.04 folle ) e Santhià Biella alle 21.50 ( oggi 20.50 ) - SERVIZIO FESTIVO : situazione attuale di servizio ridotto del 50% insostenibile: richiesta di ripristino del cadenzamento biorario come in precedenza con ultimi treni Novara Biella h 21.06 e Santhià Biella 21.50 - per permettere di fruire del servizio anche sotto l'aspetto turistico oggi impossibile.

Dal 13 settembre con riapertura delle scuole ripristino del rinforzo festivo per studenti Biella Santhia delle 19.43 molto utilizzato. Si richiede immediato ripristino del servizio ferroviario oggi sospeso ed immotivato, la volontà del territorio è di implementate il servizio su ferro, vista l'elettrificazione in corso della Biella Santhià e non di ridurlo, in vista di una ripresa piena delle attività a partire da domani.