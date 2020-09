Micini affettuosi in cerca di amore e coccole

Sono belli, simpatici ed allegri batuffoli di pelo miagolante, da coccolare. Svezzati e sverminati, e se vorrete, da metà settembre saranno pronti per essere adottati e far compagnia, con tanto affetto. Si può avere la possibilità di accogliere uno di loro oppure prenderli tutti. Sono due maschietti e tre femminucce. Per adottarli, si può telefonare al 335.6117314.