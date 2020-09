Tweener lancia le basi verso il futuro: primo passo riavere in città Guido Monaco FOTO

L’associazione sportiva dilettantistica, che al momento ha la sua base al circolo Pralino di Sandigliano, guarda avanti e il primo passo consiste nel riavere in città full time il maestro Guido Monaco. Da quasi quattro anni l’ex professionista Atp opera con profitto nell’associazione biellese, coadiuvato dall’istruttore di primo grado Massimo Rossi e affiancati dai giovani istruttori Francesca Valle e Giuseppe Crupi che «collaborano come sparring – spiega Monaco -. Il futuro potrà riservare interessanti sorprese, anche in termini di staff, che già si avvale della collaborazione del preparatore atletico Marco Thiebat».

La parte agonistica di Tweener è formata da venticinque ragazzi, di vario livello, partendo da Tommaso Bernascone. Al suo fianco sta crescendo Sofia Perone (primo anno Under 16), già capace di vincere un torneo di terza categoria e alcuni appuntamenti giovanili: «una ragazza che ha ampi margini di miglioramento, appassionata, grintosa e dotata di buon fisico».

Tra gli agonisti più giovani, che svolgono un’attività agonistica più intensa, vi sono i fratelli Zampese, Alessandro e Riccardo, Tristan Filiberti, Leonardo Iadicicco e Pietro Bertagnolio.La Scuola Tennis ripartirà dal 28 settembre e per incrementare le adesioni nelle prossime settimane Tweener ha in serbo una grande iniziativa per permettere ai giovani che si vogliono avvicinare al tennis (ma anche a chi già lo pratica), di provare gratuitamente questa disciplina. Nelle giornate di lunedì 7 e 14; mercoledì 9 e 16 e venerdì 11 e 18, dalle 17 alle 19, i maestri della Tweener accoglieranno al Pralino bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni per fargli scoprire il tennis. Info sulle modalità al numero 347-0160883.

«La nostra filosofia è molto semplice – conclude Monaco -. Noi puntiamo ad avere un’agonistica formata da atleti che s’impegnano, prendono questo sport seriamente, però devono dare priorità alla scuola. Per noi il tennis, la preparazione atletica e i voti scolastici devono andare a braccetto, proseguendo di pari passo. Il nostro approccio è consolidato e da alcuni anni riceve anche il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Per la Scuola Tennis l’obiettivo è quello di ripartire con ragazzi piccoli, dai 5 ai 10 anni, per riuscire a seminare nel migliore dei modi. Le nostre lezioni saranno mirate nei giovanissimi con un rapporto maestro-allievi che non va mai sopra l’uno a tre. Tutto ciò ci deve permettere di sviluppare al meglio le capacità coordinative dei bambini più piccoli, senza un’eccessiva specializzazione al tennis, ma allargando a 360° le loro possibilità coordinative».

Nel post lockdown Tweener ha partecipato alle competizioni a squadre della Fit con due compagini Under 14, una U16 e le D1 (formata da Bernascone, Massimo e Riccardo Rossi, Riccardo Cappelletto e Crupi, capitano Monaco) e D3 e organizzando sui propri campi una tappa del circuito regionale giovanile Dunlop.