Teens Basket, prima squadra in campo al Forum

Inizierà oggi con la prima seduta di allenamento in programma alle 20 al Forum la stagione 2020/2021 dello ZetaEsseTi Teens Basket Biella. In attesa dell'ufficialità da parte della FIP sull'ammissione del team al campionato di serie C Gold e delle date di inizio del torneo, capitan Murta e compagni inizieranno a mettere benzina nei muscoli agli ordini di coach Gianpiero Bertetti e del preparatore atletico/giocatore Alberto Vercellino.

Spiega Bertetti: «Faremo tre sedute di allenamento a settimana (martedì, giovedì e venerdì, ndr), lavorando molto sull'aspetto atletico e cominciando a inserire i primi schemi. Mancano più di due mesi all'inizio del campionato, perciò cercheremo di sfruttare il tempo a disposizione per inserire i nuovi nel gruppo e raggiungere una buona condizione fisica».

Tre i volti nuovi nel roster: la guardia/ala Samuele Pasqualini (classe '98 proveniente da La Crocetta Torino), la guardia Gianluca Cena, classe 2002 reduce da una stagione con l'under 18 eccellenza di Pallacanestro Biella, il pivot classe 2003 Edoardo Angelino, nell'ultima stagione a Oleggio ma cresciuto nel settore giovanile del Ponderano Basket.

Rispetto al roster che ha dominato la scorsa serie C Silver sono ben 10 le conferme: i play Mattia Dotti e Andrea Bergamaschi, le guardie/ali Luca Murta, Martino Maffeo, Gregorio Alberto, Nicolò Cerri, i lunghi Ulisse Castagnetti, Lorenzo Squizzato, Alberto Vercellino e Marco Chiavassa. La società ringrazia Pallacanestro Biella per il prestito gratuito dell'atleta Lorenzo Squizzato e Ponderano Basket per quello di Edoardo Angelino. Non faranno invece più parte del roster il play Rodolfo Guelpa, l'ala Walter Santarossa, le guardie Alessandro Brusasca e Mattia Corongiu.

A loro il Teens Basket augura un futuro ricco di soddisfazioni, sia in campo sia lontano dal rettangolo di gioco, ringraziandoli per il contributo dato alla causa. Il presidente Luciano D'Agostino ha voluto dedicare un pensiero speciale a "Dodo" Guelpa, che lascia il Teens dopo 16 stagioni: «Rodolfo per me è stato come un figlio: ha iniziato a giocare a minibasket nella nostra scuola quando aveva 6 anni ad Andorco e da allora, a parte una stagione in prestito a Pallacanestro Biella, ha sempre vestito la canotta del Teens. È stato uno dei protagonisti nella scalata che in tre stagioni ci ha portato dal campionato di promozione alla C Gold. Non dimenticherò mai i suoi liberi decisivi nella vittoria della serie su Piossasco, che ci permisero di conquistare la promozione alla serie D. Grazie "Dodo"».