Biellesi in trasferta dominano sulle quattro ruote

Nel fine settimana si è svolta la seconda prova del trofeo Italia Msp Unicef nella fangosa pista di Prunetta, in provincia di Pistoia. Nel crossodromo hanno gareggiato anche tre equipaggi biellesi che, nonostante la lunga trasferta, hanno conquistato podio e punti importanti in classifica per salire di posizione in campionato.

Nella classe ‘preparati evo’ Mario Gilardi ottiene un successo mentre nella categoria ‘prototipi’ il terzo gradino del podio viene conquistato da Paolo Ramella. Il primo posto è tutto di Alberto Bonino che realizza anche il miglior tempo assoluto tra i fuoristrada. Il prossimo appuntamento sarà a fine settembre al Sassello, sopra ai monti liguri.