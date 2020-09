Bi Roller a segno con argento di squadra a Imola

Grande esordio per Bi Roller Pattinaggio Biella che domenica scorsa, 30 agosto, ha ricominciato con le gare ottenendo importanti successi e conquistando la 2° posizione nella classifica a squadre su 16 partecipanti al 42’ Gran Premio Città di Imola. In pista sono scesi 8 atleti che scalpitavano e avevano una gran voglia di mettersi alla prova dopo tanti mesi di inattività. Alla mattina, a causa della pioggia e del tempo incerto, i Giovanissimi ed Esordienti hanno corso nella pista al chiuso.

Zoe Favola Bonvicino, categoria Esordienti, ha gareggiato nella 50 sprint, 200 metri formula Tiezzi e nella lunga da 1000 metri portando a casa buoni piazzamenti. Al pomeriggio sull’anello di 300 metri esterno in asfalto hanno corso Ragazzi12, Ragazzi e Allievi. Michele Rocchetti, Ragazzo 12, ha conquistato 3 Ori nelle sue gare di 75 metri in corsia, 500 sprint e 2000 in linea. Bravissimo Michele!!! Anche gli atleti della categoria Ragazzi Femmine e Maschi hanno fatto incetta di buoni risultati e succulenti premi (salami e parmigiano): nella 75 metri Dora Ferretto ha conquistato l’Argento con un ottimo tempo, Lorenzo Bonvicino il 4° posto, Susanna Rocchetti il 6° posto e Annibale Sangiorgi il 7°.

Peccato per Tommaso Bonvicino che per doppia falsa partenza non ha potuto concludere la sua gara. Nella 1000 Susanna Rocchetti è arrivata 4°, 5° Dora Ferretto 5° e Lorenzo Bonvicino 5°, Tommaso Bonvicino 6° e Annibale Sangiorgi 8°. Ultima gara, la 3000 a punti, che ha visto una bravissima Susanna Rocchetti conquistare 5 punti e arrivare 3° al traguardo, 6° Dora Ferretto e Lorenzo Bonvicino, 7° Annibale Sangiorgi e 8° Tommaso Bonvicino.

Per la categoria Allievi unico atleta in gara della società, Achille Sangiorgi, ha fatto delle buone gare anche se non ha ottenuto i risultati sperati: nella selezione della 1000 sprint ha conquistato la finale con un ottimo tempo di qualifica e nella gara conclusiva ha tagliato il traguardo come 4° a causa di uno sbilanciamento sul rettilineo finale derivato da una caduta di un altro atleta che gli correva di fianco; nella 5000 a punti ha corso una bellissima gara conquistato due punti ma non ha avuto abbastanza fiato per la volata finale e alla fine ha tagliato il traguardo in 5° posizione; nella 75 metri in linea ha chiuso in 6° posizione.

Ha concluso la giornata di gara l’Americana a squadre che ha visto il team di Biella composto da Lorenzo Bonvicino, Tommaso Bonvicino e Achille Sangiorgi competere contro la squadra di casa. Alla fine di un bella gara combattuta hanno vinto gli Imolesi.