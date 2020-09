Pella preoccupato: “Si tuteli made in con piano di ripartenza serio e funzionale”

“I dati pubblicati dall'ISTAT sul PIL italiano sono preoccupanti, non solo perché sono peggiori delle previsioni quanto perché confermano l'urgenza con cui dobbiamo investire in una visione di Paese seria e lungimirante, ponendo fine a un metodo assistenzialista e di distribuzione a pioggia”. A parlare il deputato di Forza Italia Roberto Pella che sottolinea come “settori come il tessile registrano cali di fatturato pari al 70-80 percento annuo e non potranno sopravvivere perché troppo duramente colpiti. Il made in ha dato tanto al Paese in termini di ricchezza e contribuzione alle casse dello Stato, oltre che di reputazione e credibilità: é tempo di infondere speranza e fiducia nel futuro del Paese con un piano di ripartenza serio e funzionale agli obiettivi dell'Unione Europea”.