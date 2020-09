Nomine Asl, Pella annuncia: “Poggio non si muove da Biella. Avuto rassicurazioni da Cirio”

“Ho parlato personalmente con il presidente della regione Piemonte Cirio e mi è stata data la rassicurazione che non ci sarà alcuna nomina: Diego Poggio rimarrà alla direzione generale dell'Asl Biella fino alla scadenza naturale del suo mandato, prevista per marzo 2021”. A mettere la parola fine alle voci di corridoio inerenti alle nomine delle Asl piemontesi il parlamentare e vice presidente dell'Anci Roberto Pella.

“Dopo un susseguirsi di telefonate ho avuto una telefonata con Cirio e non si procederà a nessuna nomina – sottolinea Pella - Si tratta di una bella vittoria di tutto il nostro territorio. Ringrazio i colleghi sindaci e parlamentari e gli attori del territorio per il lavoro di sinergia che ha portato ad un buon risultato senza dimenticare il presidente Cirio che ha dimostrato grande sensibilità su questo argomento e attenzione ai territori”.

E su Poggio, Pella è categorico: “Ha lavorato bene e con lui tutto il nostro ospedale. Ho parlato con lui ed è felice di continuare a Biella dimostrando grande attaccamento al nostro territorio. Con l'arrivo del nuovo anno occorrerà muoversi in maniera unitaria ed energetica per cercare la miglior soluzione possibile coinvolgendo tutte le parti e per far sì che il dottor Poggio possa diventare da commissario a direttore generale del nostro ospedale sollecitando la nomina alla giunta regionale.