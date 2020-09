Andrea Delmastro su nomine Asl: "Non so chi alimenta questo infondato dibattito. Rassereno il territorio"

"Leggo, da qualche giorno, improbabili ed infondati retroscena sull'infondato commissariamento del Direttore Generale di ASL BI nella persona della Dott.ssa Chiara Serpieri. Non so chi alimenti questo infondato dibattito. Voglio rasserenare il territorio: il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con contegno decisamente rispettoso del territorio, ha ritenuto opportuno raccogliere l'eventuale gradimento della Dott.ssa Serpieri. Pur non esprimendo alcun giudizio negativo sulla persona della Dott.ssa Serpieri, il territorio ha espresso a stragrande maggioranza il gradimento dell'operato del Dott. Poggio e la necessità che, specialmente in questa delicatissima fase, vi sia continuità dell'operato.

Il sottoscritto, quale deputato del Territorio, l'Assessore Regionale Elena Chiorino, il Consigliere Regionale Michele Mosca e, last bat not least, il Sindaco di Biella hanno dunque ribadito la necessità della continuità amministrativa nella persona del Dott. Diego Poggio. Credo che nessuno possa considerare Biella una sorta di "refugium peccatorum", tantomeno il Presidente della Regione Piemonte, tradizionalmente attento ai territori e decisamente rispettoso di Biella.

Credo, anzi, che sia ammirevole il comportamento del Presidente Cirio che ha voluto raccogliere il parere dei rappresentanti a vari titolo del territorio. La necessità della continuità amministrativa, in uno con il gradimento per l'operato del Dott. Piego Poggio, espressi, se non all'unanimità al 99% dai rappresentanti del territorio, non lasciano margini ad altri improbabili, lunari e mortificanti scenari, quale il commissariamento del Dott. Poggio che potrebbe a sua discrezione - bontà dell'estensore della proposta!!! - rimanere a "reggere il moccolo" del nuovo commissario.

Le puntualizzazioni di cui sopra credo che permettano oggi di riportare la vicenda nel corretto alveo reintroducendo, anche presso ASL BI, la dovuta serenità per potersi dedicare, con profitto, alle urgenti e pressanti necessità sanitarie del territorio". Questa la nota stampa del parlamentare Andrea Delmastro.