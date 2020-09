Zumaglia, in arrivo contributi economici per incentivare nuove attività

“Il Comune di Zumaglia al fine di incentivare la creazione di nuove attività nel territorio comunale, nonché la rivitalizzazione del paese, con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ha disciplinato la concessione di contributi economici per la durata di anni tre, per imposte, tasse e diritti dovuti o richiesti”.

A comunicarlo in una nota stampa il vicesindaco Fausta Gallo che sottolinea come “il contributo economico annuale previsto non potrà superare un tetto massimo di 1200 euro per il primo anno e di 1000 per i successivi due anni. Le risorse economiche per far fronte a questi benefici sono esclusivamente risorse previste sul bilancio comunale poiché l’amministrazione ritiene importante favorire sul territorio nuove attività che contribuiscano a far crescere l’economia locale. A breve verranno deliberati altri aiuti per le aziende di Zumaglia che hanno avuto difficoltà economiche a causa della pandemia Covid-19”.

Per informazioni riguardanti i beneficiari e le modalità di richiesta si invita a rivolgersi agli uffici comunali e consultare il regolamento sul sito web del Comune di Zumaglia.