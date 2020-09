Paolo Lavino, la sua creatività anche con Biella Intraprendere

Vogliamo ricordare Paolo Lavino, un imprenditore che ebbe un ruolo importante, nel biellese e non solo, per le sue capacità di fare impresa e soprattutto di visione lungimirante. Tra le intuizioni più significative, "Intraprendere", un progetto da lui fortemente voluto e che ha insegnato ai giovani, a livello nazionale, il percorso ideale per fare impresa.

Su indicazione della Regione nel 1989 venne costituita dagli Enti del territorio una Spa denominata"Centro Biella Fiere" con l'obiettivo di valorizzare il mondo fieristico biellese. Paolo Lavino venne eletto presidente della società. Lavino nel 1990, su ispirazione di un progetto innovativo e funzionale di Parigi "Entreprendre", con la collaborazione del consiglio di amministrazione e di uno staff efficiente, diede vita ad un'iniziativa similare a Biella, prima volta in Italia in quanto sino ad allora non si era mai parlato, in modo completo ed esaustivo, di creazione di impresa.

Un evento strutturato in cui un giovane intraprendente potesse chiedere informazioni su come costituire un'impresa, conoscerne i rischi imprenditoriali, essere aiutato nella stesura di un business-plan ed entrare in contatto con i soggetti che a livello nazionale e internazionale concorrono, alla creazione e allo sviluppo delle imprese. Nacque così "Biella Intraprendere" la prima manifestazione in Italia tematica sull'impresa e nome con il quale venne poi cambiato da "Centro Biella Fiere".

Successivamente vennero organizzati alcuni convegni ed eventi fieristici sul tema in diverse città italiane. Unioncamere, in collaborazione con Intraprendere, istituì presso le Camere di commercio, lo sportello per la creazione d'impresa, tutt'ora operativo. Un'ulteriore progetto significativo di "Intraprendere" fu "100 Imprese del sud Italia per l'Europa", dove 100 aziende, nate con il finanziamento della legge 44, incontrano importanti imprese provenienti da tutta Europa.

Molti altri progetti, sotto la spinta di Paolo Lavino, vennero realizzati, tra questi: "Natura e Salute" prima fiera del biologico in Italia, "Mestieri in Mostra" 150 professioni proposte in fiera dal vivo e così via. Un patrimonio di idee, relazioni, suggestioni, che l'imprenditore lascia a questa nostra città e che ancora oggi possono essere recuperate e sviluppate.