Al Castello di Castellengo l’incontro Marketing per imprenditori con Stefano Persechini

Imprenditore di successo e autore del libro: Professionista Efficace. Il primo sistema di vendita in Italia dedicato ai liberi professionisti, Persechini spiega come diventare un punto di riferimento nel proprio settore, grazie ad un sistema di marketing innovativo che lui stesso applica al suo brand: Persechini - L’arte della camicia bianca.

Gli argomenti trattati durante la giornata saranno:

a) Introduzione al successo nel fare impresa.

b) La focalizzazione per diventare il numero uno nel proprio settore.

c) Il prodotto e la percezione della qualità: come rendere un prodotto straordinario.

d) Il percorso di acquisto del cliente: prima, durante e dopo la vendita.

e) Lo sviluppo del fatturato attraverso l'espansione verticale e orizzontale del cliente.

f) E-commerce: i fondamentali per ottenere risultati straordinari.

g) Web marketing e marketing "offline".

Un programma intenso ma intervallato da consigli ed esempi pratici relativi al caso di successo dell’azienda Persechini. Al termine dell’evento aperitivo offerto dalla cantina Centovigne, azienda vitivinicola del Castello di Castellengo, momento di socializzazione, networking e scambio di opinioni tra i partecipanti, gli organizzatori ed il relatore.

L’evento è a numero chiuso. Per accedere è richiesta l’iscrizione tramite domanda via e-mail, dove andrà indicato nome, cognome e numero di telefono, all’indirizzo: intornoalcastello@gmail.com L'Associazione confermerà l'avvenuta iscrizione rispondendo alle e-mail ricevute. L'appuntamento sarà venerdì 11 Settembre, dalle 17.30, nella sala meeting del Castello di Castellengo, a Cossato.