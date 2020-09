Maltempo a Crevacuore, grondaia del cimitero piegata dal vento. Sindaco: “Pochi danni, siamo stati graziati”

Il maltempo di domenica ha colpito anche le zone della Valsessera. In particolare, a Crevacuore dove sono state piegate parti di una grondaia situata all'interno del cimitero comunale a causa delle forti raffiche di vento. “Una signora passava di lì quella mattina e, accortasi di ciò che stava accadendo, ci ha immediatamente avvertiti. Abbiamo messo in sicurezza la zona e, a giorni, si procederà a sistemare i pochi danni riscontrati. Fortunatamente il paese è stato graziato e non si sono registrati altri disagi”.