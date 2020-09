Lavori in piazza San Paolo, autista Atap: "Ieri rotonda chiusa ed è stato un delirio"

Una lettera firmata giunta in redazione per descrivere la situazione che ieri automobilisti e autisti hanno dovuto affrontare in piazza San Paolo a Biella. "Ieri hanno chiuso la rotonda zona San Paolo verso la strada Trossi ed è il delirio. Io sono un'autista di ATAP e non è possibile che nessuna forza dell'ordine sia stata presente oggi, nonostante tutti i divieti messi tantissimi automobilisti passavano in contromano nelle rotonde e non è che non lo sapessero lo sapevano eccome che erano in senso contrario passavano dentro gli stalli dei bus senza la minima cura della gente che camminava per prendere il bus.

E con il rischio che qualcuno si facesse male perché qua non si parla di codice stradale che oramai non esiste più ma della sicurezza che quella non dovrebbe mai mancare.

Spero che questa situazione possa cambiare perché è molto pericoloso e prima o poi se non cambiasse potrebbe succedere qualcosa di spiacevole".