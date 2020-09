Incidente a Masserano tra camion e moto

Incidente stradale a Masserano via 2 giugno, ieri sera, per un centauro: a causa della mancata precedenza da parte di un camion condotto da un 40enne cossatese, il 50enne motociclista residente a Roasio cadeva e riportava per fortuna solo danni alla moto. Rilievi ed accertamenti a cura dei Carabinieri del Norm di Cossato.