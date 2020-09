Biella - Somalo aggredito e picchiato in piazza Duomo, la Polizia denuncia tre giovani biellesi

Hanno volto e nome i tre ragazzi, tutti italiani di 23 anni, che hanno aggredito e picchiato un giovane originario della Somalia, in piazza Duomo.

Presso l’ufficio denunce della Questura, il giorno 14 agosto, si era presentato un giovane somalo per sporgere denuncia a seguito di un’aggressione subita la notte dell’8 agosto in Piazza Duomo. In particolare quella notte, intorno alle 2, il giovane si trovava in compagnia della sua ragazza e di un amico e dopo aver urtato e fatto cadere inavvertitamente una bottiglia di birra, era stato aggredito da tre coetanei.

Gli operatori della Squadra Volante si erano recati immediatamente sul posto, a seguito della segnalazione arrivata alla sala operativa della Questura dalla fidanzata del ragazzo. I tre aggressori, all'arrivo delle pattuglie della Polizia, si erano dati alla fuga. Il ragazzo, successivamente recatosi al pronto soccorso per le lesioni subite, era stato giudicato guaribile in 21 giorni.

Ad essere colpito era stato anche l’amico del ragazzo, intervenuto in suo aiuto. Gli operatori della Squadra volante sono riusciti ad identificare gli autori dell’aggressione. Si tratta di tre ragazzi italiani, ’97 e tutti biellesi, di cui uno con a carico numerosi precedenti di polizia. Per loro è scattata la denuncia per concorso in lesioni aggravate.