Partono i nuovi corsi di Basket femminile e i raduni delle squadre BFB

Questa settimana riveste una particolare importanza per il Basket Femminile Biellese. Riprendono ufficialmente le attività della nuova stagione. In maniera scaglionata, anche per gestire le procedure di sicurezza sanitaria, riprendono i raduni delle giovanili e della prima squadra. Martedì inizierà l'under 18, giovedì sarà la volta delle under 16 con le ragazze nate fino al 2008 e venerdì il raduno ufficiale della prima squadra. Per le under 13 e minibasket l'attesa sarà ancora di qualche giorno.In contemporanea partono le iscrizioni ai corsi 2020-21 per tutte le bambine e ragazze che vogliono avvicinarsi al mondo del basket femminile (brochure sul sito www.basketfemminilebiellese.altervista.org) a partire dai 5 anni.

Le ragazze della squadra senior cominceranno la preparazione atletica come lo scorso anno presso il parco messo a disposizione dalla Bonprix, anche quest'anno main sponsor della società. Subito dopo è in programma un ritiro a Bielmonte, novità assoluta in casa Bfb, dove è già stata programmata un'amichevole con Beinasco, squadra che parteciperà al campionato si Serie B. E' chiaro che i programmi potranno subire variazioni in funzione dell'evolversi della situazione Covid e dei protocolli di sicurezza, di cui la Federazione piemontese ha chiesto una rivisitazione per rendere più agevole il lavoro alle società non professionistiche.

"In questo anno, dove i programmi vengono fatti e disfatti in continuazione" dicono dalla dirigenza "dobbiamo essere pronti ad ogni cambiamento di situazione. Bisogna essere elastici a modificare i progetti, con l'obiettivo soprattutto di tutelare le nostre ragazze. Siamo costantemente impegnati a stendere programmi per ogni eventuale scenario. Ad esempio, i ritiri presso Bielmonte, che coinvolgeranno non solo la prima squadra ma anche le giovanili, sono da tempo stati programmati ma possono subire variazioni. Dobbiamo saper adattarci ad una situazione che si evolve quotidianamente. Siamo pronti con un piano B e se occorre anche un piano C. Nel rispetto delle normative e della salute, vogliamo continuare a far divertire le nostre ragazze e avvicinare il più possibile nuove leve alla pallacanestro rosa"