Maltempo scoraggia i partecipanti alla gara della Madonna della Neve FOTO

Riparte il podismo con il trail della Modonna della Neve a Rosazza.Una sfortunata ripartenza a causa del maltempo: 15 temerari sulla linea di partenza per la gara non competitiva che si è svolta ieri, 30 agosto. Il brutto tempo ha vanificato gli sforzi di Enzo Peraldo primo in classifica, seguito da Martina Baronio e Stefano Germanetti i quali sono stati accompagnanti da freddo e grandine fino al rifugio dove poi hanno pranzato.