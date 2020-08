Giletti sotto scorta, arriva il messaggio di solidarietà di Fratelli d'Italia Valdilana

La solidarietà non conosce confini. È notizia che il gruppo di Fratelli d'Italia Valdilana ha espresso la propria vicinanza al giornalista e imprenditore Massimo Giletti, finito sotto scorta da qualche mese per le minacce ricevute dalla criminalità organizzata.

“L'intero territorio di Valdilana è orgoglioso di Giletti – spiega Fulvio Chilò, esponente in Valdilana di Fratelli d'Italia – La sua attività imprenditoriale e televisiva parla per lui. Da anni conduce battaglie importanti di civiltà, che hanno fatto discutere in tutta Italia. Noi siamo al suo fianco e speriamo che tutto possa tornare alla sua vita normale. Non sarà facile ma nonostante le minacce ricevute sono sicuro che continuerà a svolgere il suo compito in maniera esemplare”.