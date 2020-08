A Oropa c'era anche Giorgetti per la riapertura della Basilica, Patelli: “Ha molto apprezzato il nostro tesoro”

Sono state molte le personalità politiche e istituzionali che nel pomeriggio di ieri, 30 agosto, si sono recate al Santuario di Oropa per rendere omaggio alla sacra effigie della Madonna di Oropa e osservare da vicino il nuovo volto della Basilica Superiore dopo 4 anni di restauro (clicca qui).

Tra questi, il vicesegretario federale della Lega Giancarlo Giorgetti e già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte I. Ad accompagnarlo la deputata Cristina Patelli che commenta: “Giancarlo ha sentito il piacere di essere qui, in un momento così importante per la nostra comunità: si è fatto raccontare la storia della Basilica e ha fatto visita al museo. Ha molto apprezzato questo tesoro del Biellese e spera di tornare il prossimo anno per la V Centenaria Incoronazione della Statua della Madonna. La sua presenza a Oropa mi ha fatto molto piacere, accettando così l'invito della Lega Biella”.

Da Torino, invece, è salita al Santuario anche l'assessore regionale alla Cultura e Turismo Vittoria Poggio. “Altra presenza gradita anche perchè la Regione – spiega la parlamentare biellese – ha contribuito, insieme ad altri soggetti, nei finanziamenti per i lavori di restauro”.