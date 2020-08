Cosa ci dicono gli astri in settembre per i segni zodiacali

Anticamente chiamato sextilis, il mese fu rinominato augustus dal Senato romano, nell'anno 8 a.C., in onore dell'imperatore Augusto e venne aggiunto un giorno alla durata, levandolo a febbraio, per renderlo uguale a luglio (dedicato a Cesare). In agosto abbiamo i cosiddetti ”giorni della canicola” (dal 24 luglio al 26 agosto) durante i quali il caldo e l’afa raggiungono i livelli più alti e la celebre notte di San Lorenzo, o “delle stelle cadenti” durante la quale una pioggia di meteore entrano a grande velocità nell’atmosfera terrestre e si disintegrano in tanti piccoli corpi luminosi.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile.

DENARO E LAVORO. Un collega o collaboratore particolarmente sbruffone, sembra voler sminuire i vostri meriti e ottimi risultati, è un vero duello...sarà opportuno prendere delle contromisure e tagliare delle situazioni che vi danno fastidio. Nel singolar tenzone, vince chi sa, di essere dalla parte della ragione!

AMORE E ARMONIA. Qualche critica da parte del partner, anche se a fin di bene, vi reca dispiacere e vi fa venir voglia di trasgredire ma ricordate che le turbolenze in famiglia e con il partner sono cose passeggere e normali.

BENESSERE E SALUTE. Tutto gira per il verso giusto, avete voglia di godervi la vita e questo è proprio il momento di approfittarne. Per restare in linea lunghe passeggiate o tanta cyclette. Cercate di riposare meglio evitando gli eccessi.

LEONE

23 luglio - 23 agosto.

DENARO E LAVORO. Nonostante l'impegno, risultati professionali e finanziari, inferiori alle aspettative ma, non dovete demordere. Alti e bassi non intaccano la solidità di fondo. Alla faccia della recessione potrebbe essere in arrivo una bella sorpresa. Il denaro speso per yoga, meditazione, massaggi terapeutici e per godere del tempo libero, è un investimento “lungimirante”, perché oltre a prendere cura di voi stessi vi ricaricate per gli impegni lavorativi.

AMORE E ARMONIA. Finalmente potrete abbandonare ogni cautela per lasciarvi andare con generosità e fiducia alle emozioni. Un'amicizia di vecchia data potrebbe trasformarsi in amore. Vivrete un periodo “caldo” e passionale, colorato ed esplosivo.

BENESSERE E SALUTE. Meglio definire la situazione perché nervosismo e scarsa disponibilità portano tensione, specialmente allo stomaco. Dalla natura i semi di finocchio e chiodi di garofano coadiuvano la digestione.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Qualche sgambetto da parte dei colleghi, contate di più sulle vostre forze senza coinvolgere amici e superiori. La vostra momentanea scontrosità potrebbe guastare i rapporti professionali, ma se ritroverete il buon umore sarete proiettati verso nuove, interessanti, opportunità. Finalmente riceverete istruzioni dettagliate che vi permetteranno di portare a termine un difficile incarico. Qualcuno vi osteggia nella realizzazione dei vostri piani economici.

AMORE E ARMONIA. Appassionati e travolgenti come mai, tutto fluisce per il meglio, a patto di non voler dirigere. A causa della complicità di Venere, avrete un gran voglia di non resistere alle tentazioni. Si prospettano giorni frizzanti con piacevoli scantonamenti che rompono la solita routine.

BENESSERE E SALUTE. Le opposizioni planetarie vi rendono confusi proprio quando servirebbe maggiore decisione comunque siete in buona forma ed in ottimi rapporti con tutti...o quasi tutti anche se, vi affidano responsabilità che non volete.

TORO

21 aprile – 20 maggio.

DENARO E LAVORO. Tempo d'investimenti lucidi e fruttuosi. Sarete capaci e grintosi, pronti ad ogni intervento che l'adattabilità alla vita quotidiana richieda. Nonostante le buone notizie in campo finanziario e lavorativo e, i nuovi orizzonti spalancati grazie alla vostra lungimiranza nel settore, ricordatevi che la saggezza popolare proferisce: chi troppo vuole....nulla o poco stringe!

AMORE E ARMONIA. Avete avuto alcuni incontri poco promettenti ma con persone incompatibili con il vostro carattere, ciò dovrebbe farvi riflettere che la bellezza non è la dote principale e che, l'unica cosa che valga sul serio, è la tenerezza. Nelle coppie le tensioni si scioglieranno presto e il desiderio di avere maggior considerazione e tante coccole sarà ampiamente soddisfatto.

BENESSERE E SALUTE. Ottimo periodo per appassionarvi ad uno sport. Integrate magnesio e potassio per essere tonici e pronti per viaggi avventurosi.

VERGINE

24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Probabilmente è solo invidia, evitate lo scontro diretto e siate professionali, alla lunga la vittoria sarà comunque vostra. Finalmente potrete navigare in acque tranquille e tirare un respiro di sollievo e, per la prima volta dopo parecchi mesi, sentirete di poter realizzare le vostre idee. Gli impegni familiari pesano sempre di più, cercate una soluzione da attuare nel tempo, che vi permetta meno ansie e maggior equilibrio.

AMORE E ARMONIA. Momenti romantici, colmi di emozioni che vi spingeranno a fare progetti per il futuro, indossate un nuovo vestito e “concedetevi” un profumo sensuale.

BENESSERE E SALUTE. Una salutare gita in un centro benessere vi ridona le giuste prospettive e la stanchezza che avevate, pian piano scomparirà. Bene così, anche se la quadratura astrale accende i riflettori su un problema irrisolto nel settore casa/famiglia: evitate le decisioni affrettate.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. L'insidiosa quadratura astrale ostacola un progetto concreto, rimandatelo a tempi migliori. Le uscite professionali e familiari sono al di sopra di quanto preventivato, frenate gli eccessi di chi non vede a lungo termine la pianificazione che state realizzando. Parsimonia e lungimiranza sono le parole d'ordine del periodo. Non esagerate con gli acquisti superflui.

AMORE E ARMONIA. La noia non fa per voi, cercate di essere sensuali, indossate un bell'abito nuovo e scegliete un profumo....irresistibile. Lasciatevi tentare da un'avventura intrigante e un incontro amoroso potrebbe anche trasformarsi in una grande storia d’amore.

BENESSERE E SALUTE. Buon periodo per curiosare in giro e appassionarvi a nuovi interessi. Un consiglio privo di entusiasmo vi lascia del tutto indifferenti, credevate quella persona molto più leale e sincera.

GEMELLI

21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Invece di partire alla carica come al solito, senza riflettere, osservate la situazione per agire poi nel modo migliore. Non fatevi troppo influenzare dalle critiche dei colleghi o dei collaboratori che, anche se immotivate, fanno perdere la giusta concentrazione negandovi la possibilità di realizzare i vostri progetti. Ci sono le avvisaglie per una conferma lavorativa o qualche miglioria professionale.

AMORE E ARMONIA. Anche se l’intesa è molto forte non mancano i battibecchi. Litigate sul “come”, ma siete in accordo sul “cosa” fare. Cercate di far riaccendere la passione, siate equilibrati e complici allo stesso tempo, tornate ad essere seduttivi e ammiccanti come sapevate essere qualche tempo fa.

BENESSERE E SALUTE. Straripanti energie, voglia di osare e mente aperta al nuovo, è il momento giusto per piccole e grandi rivoluzioni senza perdere il giusto mix di equilibrio interiore e di tempo da dedicare alla cura del proprio corpo.

BILANCIA

23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Fate ciò che più vi convince anche a rischio di provocare qualche malumore con chi collabora con voi. Ora che una dirompente congiuntura astrale entra nel vostro segno, potrete sbaragliare qualunque ostacolo si ponga tra voi e gli obiettivi a cui puntate. L’intraprendenza e l’impegno alla fine saranno premiati, pensate positivo e credete in voi stessi per ricevere l’energia necessaria per superare gli sforzi ed i sacrifici.

AMORE E ARMONIA. Possibilità di passatempi molto passionali e, un’amicizia di vecchia data, potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante.

BENESSERE E SALUTE. Piccoli malesseri incrinano ottimismo e positività mentre, un grave problema ad un conoscente, acuisce il malumore. Un regime di vita senza tanti eccessi è l’ideale in questo periodo.

AQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. Le vostre manifestazioni di intraprendenza non sono ben accolte, anche se “funzionano” oltretutto, il capo si lascia influenzare da un vostro collega che dice tutto e il contrario di tutto. Fate valere le vostre ragioni e pensate che, le situazioni e le persone, non possono essere cambiate da una influenza esterna o semplicemente aspettando, per cambiarle davvero, questa convinzione deve provenire da voi stessi.

AMORE E ARMONIA. Rispetto reciproco, comunicazione e complicità costituiscono le basi di una ricetta vincente. Non lasciatevi prendere dallo sconforto ma mettete più impegno nel rapporto.

BENESSERE E SALUTE. Qualche “acciacco” fisico non agevola e vi toglie la voglia di fare un po' di attività sportiva. Una maggiore partecipazione è richiesta in famiglia. Concentratevi sugli affetti che vi circondano anche a costo di qualche piccolo sacrificio.

CANCRO

22 giugno – 22 luglio.

DENARO E LAVORO. Rendete al meglio e vi piace lavorare con calma e in un ambiente sereno. Al contrario siete invece incalzati da colleghi o collaboratori ansiosi di “brillare” e che seminano zizzania intorno a voi. Ricordatevi che l'agricoltore saggio, estirpa le erbacce prive di utilità. Una vostra iniziativa produce frutti superiori alle aspettative per cui si presenteranno diverse opportunità in svariati campi, starà a voi saperle cogliere con tempestività e impegno.

AMORE E ARMONIA. Tenete bene a mente che l'amore può sopravvivere solo in una relazione in continuo movimento. Senza legami, senza catene, senza prigioni. Lasciate che la passione rompa gli argini e vi travolga come un torrente in piena.

BENESSERE E SALUTE. Strane idee ed elucubrazioni creano malumore. Evitate di perdervi in lunghe riflessioni e decidete al volo per non turbare la pace in famiglia e sul posto di lavoro.

SCORPIONE

23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Notizie interessanti circa la possibilità di un nuovo lavoro o un nuovo progetto vi allettano e vi fanno più che mai volare con la fantasia, attenti a non perdere il contatto con la realtà. Per non trovarvi impreparati e far sì che le cose si concretizzino dovete tirar fuori la grinta e pensare positivo, anche se dovrete superare alcune difficoltà. Non fidatevi troppo di chi vuole consigliarvi a tutti i costi.

AMORE E ARMONIA. Polvere di stelle o aria frizzante? Un sestile intrigante promette seduttività e nuovi incontri. Gran voglia di nuovi stimoli vi assalirà e potreste preferire la libertà ad un rapporto troppo altalenante.

BENESSERE E SALUTE. Qualcosa muore e qualcosa rinasce, dovrete prendere delle decisioni impegnative per salvaguardare la vostra indipendenza nei confronti di familiari e colleghi.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Una battaglia può essere vinta in un giorno ma per vincere una guerra occorre più tempo. La clessidra del tempo segnerà un punto determinante nella vostra attuale lotta, non vincerete tutto e subito e, a breve termine, avrete addirittura paura di non farcela, ma quando vi volterete indietro vi renderete conto che la bilancia penderà dalla vostra parte e che la vostra caparbietà, è stata premiata.

AMORE E ARMONIA. Siate intraprendenti e seduttivi come sapete essere quando si presenta l'occasione giusta. Si preannunciano tanti incontri, molti sguardi e qualche flirt.

BENESSERE E SALUTE. Periodo denso d’impegni a tratti anche faticosi, ritagliatevi spazi di relax se non volte soccombere allo stress, presto sarete fuori dal tunnel e potrete godervi un periodo di grande riequilibrio psicofisico, non fatevi mancare del tè verde.

