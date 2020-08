Ristrutturare in luoghi impossibili? Con Big Mat Mondin Imo & figli S.n.c. si può FOTO

Ristrutturare la propria casa o il proprio immobile, a volte, può risultare complicato se gli interventi di ristrutturazione dovranno essere effettuati in zone difficilmente accessibili.

In questi casi, per permettere la corretta consegna dei materiali in qualsiasi location, potrete affidarvi a Big Mat Mondin Imo & figli S. n. c., da sempre fornitori di materiali edili che, grazie al loro nuovissimo muletto, potranno consegnare la merce anche nelle zone non percorse dai corrieri tradizionali. Grazie ai suoi cingoli il macchinario potrà arrivare ovunque, senza fermarsi davanti a terreni in pendenza, strettoie e terreni sdrucciolevoli, potendo così consegnare la merce direttamente a casa di ogni cliente.

Contatti:

Big Mat Mondin Imo & figli - Biella Chiavazza, via Milano 123 bis - Tel. 015 28404

Big Mat Mondin Imo & figli - Pavignano , strada Cantore Gironetta 1 - Tel. 015 561256